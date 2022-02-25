Події

17:17 25.02.2022

Війська агресора взяли під контроль переправу до Херсона - голова Херсонської ОДА

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Російська армія прорвала оборону Херсона та взяла під контроль переправу до міста, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

"Вимушений повідомити про те, що після запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на відчайдушні зусилля української армії, на жаль, втрачено контроль над переправою до Херсона. Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста", - розповів Лагута, повідомляє пресслужба Херсонської ОДА у соцмережі Facebook.

Він закликав мешканців міста зберігати спокій та не піддаватися паніці.

"Керівництво області докладає максимум зусиль для підтримки правопорядку та збереження людських життів. Ситуація залишається напруженою, проте обіцяємо зробити все можливе для її врегулювання", - наголосив Лагута.

Він також додав, що триває постійний моніторинг ситуації. Вся важлива інформація оперативно доводитиметься до населення офіційними каналами.

Теги: #херсон #війна #переправа #агресор
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