Події

11:47 25.02.2022

В Умані ще один загиблий серед цивільного населення

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В Умані ще один загиблий серед цивільного населення

У районі Умані загинула ще одна цивільна людина, повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

"Ситуація наразі в області контрольована. Наші служби спрацьовують на всі 100%. На жаль, є ще один загиблий серед цивільного населення на Уманщині", - написав Скічко у Facebook у п'ятницю.

Скічко зазначив, що, оскільки президент України підписав указ про загальну мобілізацію, всі чоловіки від 18 до 60 років мають іти у військкомати та вступати до тероборони.

"Лікарні працюють 24/7. Обласна лікарня вже прийняла перших поранених із Уманщини. Інші медзаклади працюють у штатному режимі. У пунктах прийому крові в області чекають на донорів для формування резерву", - зазначив він.

За словами голови ОДА, евакуйовані з 16-кілометрової зони від Дубіївки та 30-кілометрової зони від Розсішок вже розселені за тимчасовими пунктами проживання.

Скічко також нагадав, що в області діє комендантська година, щодня з 22-ї вечора до 6-ї ранку, а освітні заклади працюють у дистанційному режимі.

"Водночас ми визначили 21 черговий садочок в області, зокрема чотири - у Черкасах", - зазначив він.

 

Теги: #умань #донецьк #цивільні
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