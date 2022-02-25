Події

11:23 25.02.2022

ВР вимагає від гарантів із Будапештського меморандуму терміново діяти для припинення російської агресії

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ВР вимагає від гарантів із Будапештського меморандуму терміново діяти для припинення російської агресії

Верховна Рада вимагає від держав-гарантів суверенітету України з Будапештського меморандуму негайно діяти для припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Верховна Рада України звертається до держав... так званого Будапештського меморандуму з вимогою застосувати негайні дії для ефективної деескалації та припинення збройної агресії Російської Федерації проти України, виведення її військ та техніки з території України та надання реальної допомоги Україні у відновленні її суверенітету", - йдеться у повідомленні у зверненні українського парламенту до народів світу.

Зачитав "Звернення Верховної Ради до народів світу" спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, підписали звернення керівництво Верховної Ради та керівники фракцій.

Теги: #звернення #будапештський_меморандум
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