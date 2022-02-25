Події

11:06 25.02.2022

Зеленський у розмові з головою Єврокомісії: Ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані, тиск на РФ має посилюватися

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Зеленський у розмові з головою Єврокомісії: Ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані, тиск на РФ має посилюватися

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення про виділення додаткової фінансової допомоги та заявив про необхідність посилення санкцій проти РФ.

"Ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані. Тиск на Росію має посилюватися. Сказав про це Урсулі фон дер Ляєн. Вдячний пані президенту за рішення щодо додаткової фінансової допомоги", - написав він у Twitter у п'ятницю.

 

Теги: #україна #війна #допомога
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