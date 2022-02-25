Події

10:24 25.02.2022

У зоні ЧАЕС зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

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У зоні ЧАЕС зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання

У зоні відчуження зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання, стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС без змін, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Як повідомлялося, зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання в зоні відчуження. Такі коливання показників датчиків Аскро фахівці Екоцентру пов'язують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС – без змін.

У свою чергу Міноборони РФ повідомило, що російські військові взяли під контроль Чорнобильську АЕС 24 лютого.

 

Теги: #контроль #чаес #випромінювання
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