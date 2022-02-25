За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, є загиблий та постраждалі

Минулої доби співробітники ДСНС у Харківській області 47 разів виїжджали за сигналом "Тривога", зокрема ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Як зазначено в оперативному зведенні ГУ ДСНС у Харківській області, унаслідок однієї з таких пожеж та вибуху, який стався у 5-поверховому будинку в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, є поранені. Рятувальники евакуювали з будинку 15 мешканців.

Крім того, унаслідок пожежі, що виникла через ворожі обстріли у с. Кондрашівка Куп'янського району, за попередніми даними, постраждала жінка та двоє дітей.