Події

10:15 25.02.2022

За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, є загиблий та постраждалі

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За добу на Харківщині рятувальники ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, є загиблий та постраждалі

Минулої доби співробітники ДСНС у Харківській області 47 разів виїжджали за сигналом "Тривога", зокрема ліквідували 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Як зазначено в оперативному зведенні ГУ ДСНС у Харківській області, унаслідок однієї з таких пожеж та вибуху, який стався у 5-поверховому будинку в Чугуєві, загинув неповнолітній хлопчик, є поранені. Рятувальники евакуювали з будинку 15 мешканців.

Крім того, унаслідок пожежі, що виникла через ворожі обстріли у с. Кондрашівка Куп'янського району, за попередніми даними, постраждала жінка та двоє дітей.

Теги: #харківщина #зведення
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