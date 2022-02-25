Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо надання оборонної допомоги Україні та тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Бухарестської дев'ятки (Болгарія, Угорщина, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія) з проханням про надання Києву оборонної допомоги, а також запровадження санкцій та тиску на Росію.

"Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити Росію за стіл переговорів", - написав Зеленський у Twitter у п'ятницю.

Він додав, що Україна також потребує антивоєнної коаліції.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497094274911027209