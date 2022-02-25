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07:41 25.02.2022

Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

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Росії доведеться говорити з нами про зупинення вторгнення, чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої РФ, - Зеленський

Росії доведеться говорити з Україною про обстановку вторгнення, і чим раніше, тим меншими будуть втрати самої РФ, переконаний президент Володимир Зеленський.

"Росії все одно доведеться, рано чи пізно, говорити з нами, говорити про те, як припинити бойові дії та зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова розпочнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії", - сказав Зеленський у відеозверненні до українського народу вранці у п'ятницю.

Він зазначив, що санкції, які запровадили в четвер США та інші країни, не переконали Російську Федерацію.

"Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі та бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території", - сказав Зеленський.

Теги: #росія #вторгнення
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