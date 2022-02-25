ЗС України зупинили броньовану техніку противника на рубежі річки Тетерів

Десантно-штурмові війська Збройних сил України ведуть бойові дії поблизу населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки супротивника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Міст через річку зруйнований", – наголошується в оперативній інформації станом на 6:00 п'ятниці.

Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром "Гостомель", до якого вчора рвалися російські повітряні десанти.

Генштаб також повідомив, що противник завдав повітряного удару по підрозділах біля міста Кропивницький, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

"Повітряні сили Збройних сил України захищають небо над Києвом. Так, після 4 годин українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці", – зазначив Генштаб.