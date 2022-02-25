Події

07:04 25.02.2022

Пентагон нарахував понад 160 випущених Росією ракет по Україні

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Пентагон нарахував понад 160 випущених Росією ракет по Україні

Російські збройні сили запустили понад 160 ракет по Україні, переважно це балістичні ракети малої та середньої дальності, повідомило видання Washington post з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

За словами чиновника, Росія також застосувала крилаті ракети, ракети класу "земля-повітря" та ракети морського базування.

Видання також зазначило, що за попередніми оцінками Пентагону в початкових ударах по Україні брало участь близько 75 російських крилатих ракет, які насамперед були спрямовані на деградацію української системи ППО, склади боєприпасів та аеродроми.

 

 

Теги: #росія #ракети #агресія
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