Пентагон нарахував понад 160 випущених Росією ракет по Україні

Російські збройні сили запустили понад 160 ракет по Україні, переважно це балістичні ракети малої та середньої дальності, повідомило видання Washington post з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

За словами чиновника, Росія також застосувала крилаті ракети, ракети класу "земля-повітря" та ракети морського базування.

Видання також зазначило, що за попередніми оцінками Пентагону в початкових ударах по Україні брало участь близько 75 російських крилатих ракет, які насамперед були спрямовані на деградацію української системи ППО, склади боєприпасів та аеродроми.