Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

За попередніми даними, 137 захисників України загинули від початку вторгнення РФ, повідомив президент Володимир Зеленський.

"За попередніми даними, на жаль, ми втратили сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян, із них 10 офіцерів. Поранено 316", - сказав Зеленський у своєму зверненні в ніч на п'ятницю.

Він також зазначив, що, захищаючи до останнього острів Зміїний, загинули всі прикордонники. "Усім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно", - наголосив глава держави.