На околицях Сум тривають воєнні дії

На околицях м. Суми тривають воєнні дії, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"На околицях Сум тривають військові дії. Вдруге за день намагаються захопити військове містечко на вул. Кондрат'єва. Шановні мешканці, без потреби не виходьте на вулицю, тримайтеся подалі від вікон!", - написав Живицький у Facebook у четвер увечері.

Також він додав, що в Охтирці були війська РФ. "І вибили їх з Охтирки і був наступ від кордону. Рухається техніка через Славгород (колишній Краснопільський р-н) на с. Тарасівку, Солдатське, перетинають річку Ніцаха. Там багато техніки доїхало повз Тростянець до Боромлі. В Охтирці зупинили. На відмінно. Колона, яка зайшла, була знищена у місті", - повідомив голова ОДА.