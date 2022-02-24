Події

23:22 24.02.2022

Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

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Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час саміту через відеозв'язок

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Європейського Союзу під час проведення надзвичайної Європейської ради, скликаної через російську агресію проти України.

Відповідний запис із фотографіями зробив на своїй сторінці у Твіттері президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Президент України Зеленський звернувся сьогодні до членів Європейської ради. Ми високо оцінюємо рішучість та мужність народу України. ЄС єдиний у своїй солідарності з Україною", - написав він.

Пізніше у своєму Телеграмі Зеленський розповів, що під час виступу він закликав лідерів ЄС стати пліч-о-пліч з Україною і зупинити Росію.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН", - ідеться у повідомленні.

Президент зазначив, що українці "гинуть за свободу України та Європи".

"Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", - підсумував Зеленський.

Теги: #єврорада #відеозвязок #зеленський
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