Політичне та військове керівництво Польщі захоплюється стійкістю української армії – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що керівництво Польщі захоплюється стійкістю української армії у її протистоянні російській армії.

"Політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю сил оборони України. Про це мені щойно на засіданні польського аналога нашої РНБО сказав і президент Дуда, і командування польської армії", - написав Кулеба у Фейсбуці в четвер.

Міністр зазначив, що, повертаючись в Україну з відрядження, він узяв участь у закритому засіданні Ради безпеки Польщі на запрошення голови польської дипломатії Збігнева Рау.

"Ми обговорили конкретні подальші дії, щоб Україна могла продовжувати боротьбу", - підсумував Кулеба.