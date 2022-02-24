Байден: США працюватимуть із країнами світу над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін
США працюватимуть із союзними країнами над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін та безпечних постачань, заявив президент США Джо Байден у четвер.
"Ми координуємося з великими виробниками нафти та країнами-споживачами з питань безпеки у постачанні енергії. Ми активно працюємо з країнами у всьому світі щодо скоординованого використання стратегічних запасів нафти великих країн-споживачів енергії", - заявив він під час виступу.
Президент зазначив, що США також будуть готові знову використати свої стратегічні запаси. Він наголосив, що США уважно стежать за постачанням енергії, щоб запобігти будь-яким збоям.