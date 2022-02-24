Російські війська погрожують обстріляти Запорізьку АЕС із гаубиць - нардеп Безугла

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Мар'яна Безугла заявляє, що російські війська поставили гаубиці та погрожують обстріляти Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

"Увага! Енергодар – АЕС. Росіяни поставили гаубиці та погрожують обстріляти атомну електростанцію. Це буде лихо всієї Європи", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Зі свого боку Міністерство енергетики близько 22.00 четверга повідомило у своєму Facebook: "Увага! Запорізька АЕС працює у штатному режимі".