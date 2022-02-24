Події

20:44 24.02.2022

Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста - Кличко

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Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста.

"Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста, інфраструктури ЖКГ. Громадський транспорт на маршрутах, метро їздить, проїзд зараз безкоштовний. Але закликаю користуватися громадським транспортом лише тих, хто працює на критичних підприємствах міста", - сказав він на брифінгу в четвер увечері.

Теги: #київ
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