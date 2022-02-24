Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста.

"Столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста, інфраструктури ЖКГ. Громадський транспорт на маршрутах, метро їздить, проїзд зараз безкоштовний. Але закликаю користуватися громадським транспортом лише тих, хто працює на критичних підприємствах міста", - сказав він на брифінгу в четвер увечері.