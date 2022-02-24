Події

19:58 24.02.2022

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі облдержадміністрацій

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Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі облдержадміністрацій

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій країни військових адміністрацій, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щойно президент Зеленський підписав указ про створення на базі ОДА військових адміністрацій. Тобто опір, відсіч наростатиме, логістичні рішення, всі необхідні, будуть прийняті, президент Зеленський активно дбає про всю систему оборони нашої країни", - сказав він на брифінгу в четвер увечері.

Теги: #указ #ода #створення #вца
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