Події

19:14 24.02.2022

Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

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Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц, об'єкти великої генерації, окрім Луганської ТЕС, працюють у штатному режимі, захоплена окупантами Каховська ГЕС відключена від системи, повідомила НЕК "Укренерго" станом на вечір четверга.

За даними "Укренерго", з 7:00 ранку до 16:20 рівень споживання в енергосистемі знизився з 18,3 ГВт до 15,8 ГВт, але зараз починає зростати перед вечірнім піком: станом на 17:00 – 16,1 ГВт. Навантаження АЕС становить 10,98 ГВт, ТЕС – 3,3 ГВт, ГЕС – 1,39 ГВт.

Там зазначили також, що Трипільська ТЕС, незважаючи на вибух біля неї та пошкодження високовольтної лінії, працює двома блоками (№1 та №4) сумарним навантаженням 203 МВт.

У роботі, як і раніше, перебувають 13 із 15 енергоблоків АЕС, в аварійному ремонті лише один енергоблок №10 ЛуТЕС, через відсутність пального не працюють два енергоблоки на ТрТЕС, по одному на Харківській ТЕЦ-5 і Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Залишається відключеною з ранку 24 лютого ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС – Новокиївська №1, водночас видача потужності ТрТЕС здійснюється у повному обсязі.

Як і раніше, відключено низку ПЛ 35 кВ операторів систем розподілу (ОСР, обленерго).

Як поінформували в "Укренерго", у зв'язку зі зниженим рівнем споживання в енергосистемі вдень 24 лютого було застосовано обмеження генеруючих об'єктів із відновлюваних джерел (ВДЕ) через систему управління обмеженнями обсягом 897 МВт, а також операційну безпеку.

Теги: #енергетика #електроенергія
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