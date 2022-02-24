Події

19:07 24.02.2022

Спроба прориву російських окупаційних військ у районі Пищевика завершилася невдачею – штаб ООС

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Спроба прориву російських окупаційних військ у районі Пищевика завершилася невдачею – штаб ООС

Тривають обстріли вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, у районі Пищевика спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил (ОГС).

"Станом на 18:00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях. У районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив із втратами. Українські військовослужбовці знищили чотири танки" – зазначено в повідомленні штабу у Facebook.

Населений пункт Щастя перебуває під контролем наших захисників.

"Об'єднані сили впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам. Зберігайте спокій і вірте в українських захисників", - наголосили у ЗСУ.

Теги: #донбас #обстріли #оос
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