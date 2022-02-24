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18:40 24.02.2022

Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але ФРН не готова до цього

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Джонсон наполягає на відключенні Росії від SWIFT, але ФРН не готова до цього

Прем'єр-міністр Великої Британії твердо наполягає на відключенні Росії від міжнародної системи розрахунків SWIFT, проте канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив його, що ні ФРН, ні Євросоюз загалом не підтримають таких санкцій, повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

Джонсон зазнав різкої критики за те, що антиросійські санкції, оголошені Лондоном на першому етапі, виявилися досить м'якими, і намагається підштовхнути своїх колег до жорсткіших репресій проти РФ, зазначає газета.

"Прем'єр дуже прагне цього і наполягає дуже твердо", - заявив один із британських чиновників, говорячи про бажання Джонсона відключити Росію від SWIFT.

Проте уряд Великої Британії загалом вважає, що цей захід може бути використаний лише в рамках міжнародної угоди, і цю позицію поділяє президент США Джо Байден.

"Ми маємо зробити це разом", - зазначив британський чиновник.

Як очікується, Джонсон шукатиме міжнародної підтримки такого кроку під час зустрічі з лідерами G7, яка відбудеться пізніше в четвер.

США раніше давали зрозуміти, що вважають за передчасне обговорювати відключення Росії від SWIFT, але не відкидають цієї можливості, зазначає FT.

Закриття доступу до SWIFT спричинить серйозні проблеми для найбільших російських банків й ускладнить міжнародні торговельні операції РФ, а також отримання країною доходів від експорту нафти і газу.

На частку Росії припало 1,5% транзакцій у SWIFT у 2020 році.

Теги: #swift #джонсон
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