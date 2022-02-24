МВС попереджає про спроби проникнення диверсантів до силових підрозділів України чи органів влади

Міністерство внутрішніх справ України попереджає про спроби проникнення диверсантів до силових підрозділів чи органів влади України та закликає бути пильними.

"МВС України звертається до громадян аби вони були пильними. Можливі спроби проникнення в силові підрозділи або в органи влади російських диверсантів", - ідеться у повідомленні, розміщеному на сторінці Нацполіції у Facebook.

У повідомленні наголошується, що вже є випадок прибуття в один із підрозділів ДСНС підозрілої особи, що видавала себе за співробітника управління ДСНС Донецької області, яких нібито розпустили, й він "готовий служити" в частині.

"МВС України закликає до пильності та за можливості затримання всіх підозрілих осіб, у разі необхідності залучати до цього працівників поліції", - наголошується у повідомленні.