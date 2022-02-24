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16:28 24.02.2022

Саміт ЄС схвалить не лише санкції для РФ, а й допомогу для України - президент Євроради Мішель

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Саміт ЄС схвалить не лише санкції для РФ, а й допомогу для України - президент Євроради Мішель

На майбутньому позачерговому саміті лідери країн-членів ЄС схвалять не лише пакет нових санкцій для Росії, а й ухвалять рішення щодо подальшої підтримки України, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Про це Мішель повідомив у четвер у штаб-квартирі НАТО, де відбулася зустріч із генеральним секретарем організації Єнсом Столтенбергом. На зустрічі також була присутня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Крім пакету санкцій, саміт ЄС ухвалить рішення щодо політичної, фінансової та гуманітарної допомоги Україні та її народу. Було вбито невинних людей. Жінки, чоловіки, діти біжать, боячись за свої життя. Їм потрібна наша підтримка більше, ніж будь-коли. Ми також обговорюватимемо геополітичні, економічні наслідки агресії щодо України", - заявив він.

Мішель також звернувся до білоруського народу: "У вас є вибір не наслідувати російські агресивні дії, у вас є шанс не брати участі у цій трагедії проти ваших сусідів в Україні".

"Ми, ЄС, єдині разом із НАТО, союзниками, партнерами та друзями, щоб Росія понесла відповідальність, щоб підтримати Україну та захистити мир у Європі. Ми стоїмо пліч-о-пліч із усіма країнами у світі, які підтримують світовий порядок, заснований на праві для порятунку миру", - підсумував президент Євроради.

Теги: #рф #єс #саміт #санкції
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