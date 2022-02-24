Зеленський про розмову з Макроном, Негаммером, фон дер Ляєн та Ердоганом: Створюємо антипутінську коаліцію

Президент України Володимир Зеленський обговорив питання санкцій та допомоги українським військовим із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном, Федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових поговорив з Урсулою фон дер Ляєн, Еммануелем Макроном, Карлом Негаммером та Реджепом Таїпом Ердоганом. Чекаємо рішучих дій", - написав Зеленський у Twitter у четвер.