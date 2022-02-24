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15:07 24.02.2022

Рада перейшла у безперервний режим роботи

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Рада перейшла у безперервний режим роботи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про перехід парламенту на безперервний режим роботи.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову №7112 "Про організацію роботи Верховної Ради України у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року". Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання. Згідно з документом, час та місце проведення пленарного засідання, а також спосіб голосування визначає керівництво парламенту.

Верховна Рада ухвалила постанову на пленарному засіданні вранці в четвер.

Раніше про зміну режиму роботи ради повідомляв співголова фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко.

"Депутати працюватимуть безперервному режимі. Пленарного засідання вранці не закривали, і якщо буде внесено законопроєкти, то їх буде проголосовано у ВР", - сказав Бойко журналістам у четвер, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що в Офісі президента відбулася нарада глави держави з лідерами парламентських фракцій, на якій було обговорено законопроєкти, пов'язані з мобілізацією та оборонними питаннями.

"Ці документи ще не готові. І коли вони будуть готові, поки що не можу надати інформацію", - додав політик.

Теги: #рада #робота
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