МЗС України: Розрив дипвідносин із РФ відбувається без розриву консульських відносин, консульства працюють у штатному режимі

Міністерство закордонних справ України за дорученням президента України Володимира Зеленського розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин із Російською Федерацією відповідно до норм міжнародного права.

"Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Ми продовжуватимемо захищати права та інтереси українців в Росії, зокрема українських політичних в'язнів", - наголошується в заяві, яку оприлюднила пресслужба МЗС України.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

Консульські установи України на території РФ продовжують працювати у штатному режимі.

"Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ для знищення української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю", - наголосили у МЗС України.

У міністерстві зазначили, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет і територіальну цілісність України, грубим порушенням Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.