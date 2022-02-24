Події

13:45 24.02.2022

Унаслідок обстрілу військової частини на Одещині загинуло 18 осіб – ОДА

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Унаслідок обстрілу військової частини на Одещині загинуло 18 осіб – ОДА

У Подільському районі Одеської області внаслідок атаки на військову частину загинуло 18 людей, повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

"18 загиблих унаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке Подільського району. Як повідомляють у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано шістьох людей, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні. Один із врятованих, на жаль, помер у лікарні", - зазначено в повідомленні в соцмережі Facebook.

Зазначено, що серед загиблих вісім чоловіків та десять жінок.

На місці триває розбір завалів.

Теги: #війна #одеська_область #вч
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