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13:17 24.02.2022

Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів - голова Донецької обладміністрації

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Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів - голова Донецької обладміністрації

Голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив про обстріл окупантами селища Нью-Йорк Бахмутського району з мінометів та великокаліберних кулеметів.

"На цей час (12:00) окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк з мінометів та великокаліберних кулеметів", - написав Кириленко у Facebook у четвер.

Також він повідомив, що російські війська з "Градів" обстріляли Новоселівку Другу Мирненської військово-цивільної адміністрації, унаслідок чого два будинки зруйновані, ще вісім пошкоджені.

"Поцілили росіяни і в будівлю фільтрувальної станції Часовоярського регіонального виробничого управління "КП "Компанія "Вода Донбасу" у селищі Новолуганському та у трубу газопостачання. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 1961 року народження, його доставлено до Бахмутської лікарні", - додав Кириленко.

Наразі Новолуганське частково є без водо- та газопостачання.

Крім того, наразі підтверджено інформацію про двох загиблих у селищі Покровському Маріупольського району. Там же пошкоджено житловий будинок.

 

Теги: #війна #обстріли #донецька_область
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