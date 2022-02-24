Мінкультури та інформполітики України оприлюднило перелік офіційних каналів для отримання інформації

Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило перелік офіційних державних каналів для отримання інформації.

До них увійшли офіційні сторінки держустанов у соцмережах:

Офіс президента України (https://www.facebook.com/president.gov.ua),

Генеральний штаб Збройних сил України (https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua),

Кабінет Міністрів України (https://www.facebook.com/KabminUA),

Міністерство оборони України (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA),

Міністерство внутрішніх справ України (https://www.facebook.com/mvs.gov.ua),

Національна поліція України (https://www.facebook.com/UA.National.Police),

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA),

Державна прикордонна служба України (https://www.facebook.com/DPSUkraine),

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (https://www.facebook.com/StratcomCentreUA),

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (https://www.facebook.com/dsszzi),

Сухопутні війська ЗС України (https://www.facebook.com/UkrainianLandForces),

Військово-Морські сили ЗСУ (https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua),

Територіальна оборона ЗСУ (https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces).

Інформацію щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі пропонується отримувати такими каналами:

Міністерство інфраструктури України (https://t.me/miUkraune),

"Укрзалізниця" (https://t.me/UkrzalInfo),

"Украерорух" (https://t.me/uksatse_official),

"Укравтодор" (https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua),

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (https://www.facebook.com/airportboryspil/),

Адміністрація морських портів України (https://www.facebook.com/uspa.gov.ua),

Міжнародний аеропорт "Львів" (https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/),

Державна служба України з безпеки на транспорті (https://www.facebook.com/DSBT.UA).

"Закликаємо всіх громадян зберігати спокій та за можливості залишатися вдома", - закликали у відомстві.