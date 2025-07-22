СБУ заявляє про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ

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Служба безпеки України заявляє про викриття нових фактів витоку інформації з обмеженим доступом в Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

"СБУ та ОГП викрили нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ: під час обшуків за місцем проживання нардепа ОПЗЖ виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів Бюро", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, під час слідчих заходів за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, який підозрюється у роботі на ФСБ РФ і отримав підозру у державній зраді, СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Зараз в будинку мешкають його близькі родичі.

"Зокрема, були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, котрі розслідує антикорупційне Бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи НАБУ", - зазначають в українській спецслужбі.

За інформацією СБУ, серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова, який, за матеріалами слідства, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ.

"Також там містилася анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався", - зазначається в повідомленні.

СБУ нагадує, що 21 липня нардепу Христенку, який від початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального Кодексу України.

За даними слідства, фсб рф завербувала його ще за президентства Януковича. Христенко був зв’язковим загиблого від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський) та має тісні контакти з резидентом фсб і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакіївський).

За матеріалами справи, Федор Христенко перебуває у тісних стосунках з представниками керівництва НАБУ. У тому числі з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала вчора за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами.

Крім того, Христенко підтримує стосунки з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, з яким вони разом навчались в одному з донецьких університетів. За даними слідчих, підлеглі Скомарову детективу НАБУ сприяли втечі за кордон бізнес-партнеру Ігоря Коломойського – Геннадію Боголюбову. За матеріалами справи, ця "спецоперація" також була організована за посередництвом та під керівництвом Федора Христенка.

"Служба безпеки продовжує комплексні заходи для встановлення всіх обставин можливих агентурних проникнень російських спецслужб до лав Національного антикорупційного бюро", - наголошується в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.