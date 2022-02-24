ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області - МВС

Збройні сили РФ увійшли на прикордонний пункт пропуску Піски Харківської області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму зведенні.

За даними на 10:00 четверга в Миколаєві під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому одна людина дістала поранення.

У Дніпропетровській області військові частини №2110 (с. Червоногригорівка) та №7036 (Краснопілля) перебувають під обстрілами. Знищено локаційну станцію на аеродромі.