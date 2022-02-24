Події

11:07 24.02.2022

П'ять захисників України загинули в перші години російської агресії - МВС

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У перші години російської агресії внаслідок обстрілів та ракетних ударів в Україні загинули п'ять захисників, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Унаслідок обстрілу військової частини ППО у селі Берда Бердянського району Запорізької області одна особа убита та п'ятеро поранені. Обстрілів зазнає військова частина у Близнюках.

У Кам'янці-Дніпровській на центральному ринку снаряд влучив у магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, пожежу ліквідовано.

Унаслідок обстрілів із ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників у районі н. п. Преображенка на Херсонщині загинув прикордонник.

У районі населених пунктів Копані та Іванове Херсонської області військовослужбовці ведуть бій із противником. У районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють із вертольотів. Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це, прикордонники ведуть бій із окупантом.

У Миргороді Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.

Імовірно, з ракетного озброєння обстріляно один з об'єктів Держприкордонслужби в Київській області.

Попереду колон російських танків, що зайшли до Луганської області на рубежі Червона Талівка, Мілове, Городище, були автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ. Нині тут тривають бойові дії. Прикордонники, ЗСУ та Нацгвардія тримають оборону.

У Херсонській області у Генічеському районі підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Теги: #жертви #війна
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