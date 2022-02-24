Події

11:01 24.02.2022

Окупанти погрожують українським прикордонникам на острові Зміїний - Держприкордонслужба

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Два нерозпізнані об'єкти підійшли до острова Зміїний у Чорному морі, окупанти висунули дислокованим там українським прикордонникам вимоги здатися, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону. До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", – повідомляється на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

 

Теги: #війна #зміїний #погрози
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