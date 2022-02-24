Окупанти погрожують українським прикордонникам на острові Зміїний - Держприкордонслужба

Два нерозпізнані об'єкти підійшли до острова Зміїний у Чорному морі, окупанти висунули дислокованим там українським прикордонникам вимоги здатися, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону. До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону", – повідомляється на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.