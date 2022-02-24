Події

08:42 24.02.2022

Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності - голова Донецької ОДА

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Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.

"Офіційно повідомляю: інформація про висадку десанту й захоплення Маріуполя не відповідає дійсності", - написав він на сторінці у Facebook.

Джерело:http://www.facebook.com/100050176913214/posts/493422315673661/?d=n

Теги: #десант #маріуполь #фейк
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