Інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності - голова Донецької ОДА

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що інформація про висадку десанту та захоплення Маріуполя не відповідає дійсності.

"Офіційно повідомляю: інформація про висадку десанту й захоплення Маріуполя не відповідає дійсності", - написав він на сторінці у Facebook.

Джерело:http://www.facebook.com/100050176913214/posts/493422315673661/?d=n