Події

08:30 24.02.2022

Військова техніка РФ просувається вглиб України у Херсонській та Чернігівській областях

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Військова техніка РФ просувається вглиб України у Херсонській та Чернігівській областях

Військова техніка РФ просувається вглиб України у Чернігівській та Херсонській областях, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, посилаючись на дані Нацполіції.

"Херсонська область. Пост Азов Геніческа йде військова техніка РФ у бік Мелітополя, кількість невідома. Чернігівська область. Село Миколаївка Новгород-Сіверського району бачать, що з боку РФ йде техніка", - написав він у Facebook.

За даними Нацполіції станом на 8.15 ранку в Маріуполі дістала поранення дитина та троє цивільних. У Броварському у військовій частині є один загиблий, один поранений.

 

 

 

Теги: #війна #росія
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