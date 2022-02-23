На півночі Криму можливі провокації з боку окупаційної влади з подальшим обвинуваченням України

У Головному розвідувальному управлінні попередили про можливу підготовку російською окупаційною владою Криму провокацій на півночі півострова з подальшим обвинуваченням українських військових, спростували планування таких дій.

"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та загалом на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації,, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. ", – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook у середу ввечері.

Українська розвідка також повідомила, що сьогодні о 20:00 всіх працівників заводу "Титан", близько 50 осіб, евакуювали.

"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об'єкті і спростовуємо всі заяви щодо цього", – сказано в повідомленні.