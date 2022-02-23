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23:14 23.02.2022

Кличко: Інфраструктура Києва готова до роботи у надзвичайних ситуаціях, комендантська година не вводиться, але документи треба носити із собою

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Кличко: Інфраструктура Києва готова до роботи у надзвичайних ситуаціях, комендантська година не вводиться, але документи треба носити із собою

Київський міський голова Віталій Кличко запевняє, що вся інфраструктура столиці готова до роботи за умов виникнення надзвичайних ситуацій.

"У разі надзвичайних ситуацій. У нас підготовлена вся інфраструктура для роботи в таких умовах. Якщо не буде світла - закуплено генератори великої потужності. У разі відсутності водопостачання розроблено карту надання цієї послуги. Тобто, ключове завдання – щоб усі послуги, сервіси в Києві працювали", - сказав Кличко в середу ввечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Говорячи про розміщення бомбосховищ у столиці, він зазначив, що всю інформацію розміщено на сайті КМДА, районних адміністрацій. "Є покажчики, де знаходяться бомбосховища, підготовлено понад 5 тисяч бомбосховищ. Деякі з них – подвійного призначення", - сказав мер Києва.

Він додав, що у разі потреби як укриття також використовуватимуться станції метрополітену глибокого залягання.

Мер повідомив, що оперативний штаб провів засідання у середу увечері. "Я хотів би озвучити вкрай важливі речі, які треба знати киянам: комендантська година у столиці не встановлюється, але, пересуваючись містом, обов'язково треба мати при собі документ чи посвідчення особи. Будуть взяті під охорону всі об'єкти критичної інфраструктури міста, посилиться охорона та обмежиться доступ до всіх органів влади, розміщених у столиці.

За словами мера Києва, особливу увагу буде приділено безпеці дитячих садків і шкіл, роз'яснювальну роботу з батьками та дітьми вже проведено.

Кличко додав, що робота клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00.

Крім того, він наголосив, що на всіх в'їздах до Києва працюватимуть контрольно-пропускні пункти.

 

 

Теги: #київ #нс
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