Події

22:48 23.02.2022

Глава Нацполіції: Надзвичайний стан кардинально не вплине на звичайне життя, але будуть деякі обмеження

1 хв читати
Глава Нацполіції: Надзвичайний стан кардинально не вплине на звичайне життя, але будуть деякі обмеження

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначає, що режим надзвичайного стану не внесе кардинальних змін у життя українців, але буде заборона масових акцій, особливий режим в'їзду/виїзду, на вулицях буде більше поліції.

"Умови надзвичайного стану кардинально не вплинуть на повсякденне життя громадян. Але треба знати, з якими обмеженнями люди можуть стикатися найчастіше: запроваджується особливий режим в'їзду та виїзду на окремих територіях держави та населених пунктах. Будуть виставлені відповідні пости поліцейських та нацгвардійців", - написав Клименко на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері.

Він також наголосив, що поліцейських на вулицях побільшає. "Носіть із собою документи, бо перевірятимемо. А у разі потреби передбачено також проведення особистого огляду, огляду речей, багажу", - додав Клименко, звертаючись до українців.

Також, як пояснив глава Нацполіції, почастішають зупинки та перевірки транспортних засобів і вантажу.

"Забороняється проведення масових заходів і страйків. Водночас зазначу, що право громадян на мирні збори можуть бути обмежені виключно судом", - звернув увагу Клименко.

Крім того, він зазначив, що поліція посилює охорону об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення.

"Національна поліція України у повному складі готова до виконання поставлених завдань. Все заради вашої безпеки!", - запевнив голова Нацполіції.

 

 

 

Теги: #нс #пояснення #нацполіція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 23.02.2022
Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

19:41 23.02.2022
Нардепи у період надзвичайного або воєнного стану скасували роботу з виборцями

Нардепи у період надзвичайного або воєнного стану скасували роботу з виборцями

14:28 23.02.2022
Голови фракцій запропонували скоригувати перелік обмежень в указі президента щодо запровадження НС в Україні - нардеп Рудик

Голови фракцій запропонували скоригувати перелік обмежень в указі президента щодо запровадження НС в Україні - нардеп Рудик

10:35 23.02.2022
Нацполіція сформувала резерв співробітників спецпідрозділів

Нацполіція сформувала резерв співробітників спецпідрозділів

11:21 21.02.2022
Посилений режим служби продовжено до 26 лютого - голова Нацполіції України

Посилений режим служби продовжено до 26 лютого - голова Нацполіції України

09:35 21.02.2022
Байден продовжив дію режиму НС, упровадженого через пандемію COVID-19

Байден продовжив дію режиму НС, упровадженого через пандемію COVID-19

15:04 17.02.2022
У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

У Нацполіції обіцяють оперативну реакцію та допомогу громадянам у разі обстрілів мирних населених пунктів

14:08 17.02.2022
У разі НС увесь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану

У разі НС увесь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану

17:31 14.02.2022
Нацполіцію переведено на посилений варіант служби в Україні

Нацполіцію переведено на посилений варіант служби в Україні

20:34 11.02.2022
Країни Балтії запросили у Білорусі пояснення щодо концентрації військ

Країни Балтії запросили у Білорусі пояснення щодо концентрації військ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глави т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з проханням допомогти у відсічі агресії з боку української армії - Пєсков

Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

Байден розпорядився запровадити санкції проти Nord Stream-2 AG - заява

НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку та достатність резервів, з початку року продав $2,1 млрд

ОСТАННЄ

Глави т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з проханням допомогти у відсічі агресії з боку української армії - Пєсков

Держава та великий бізнес мають гідно пройти цей непростий для України період – Зеленський на зустрічі з найбільшими підприємцями

Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

Данілов: Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе

У Держдепі заявили, що готові до переговорів із Росією, якщо Москва "змінить свій підхід"

Небо України залишається відкритим - Мінінфраструктури

Окупаційна влада в Криму закрила КПП "Каланчак" і "Чонгар" на в'їзд та виїзд для громадян України – Денісова

В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

У Львові помер екснардеп Скрипник

Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту для членства в НАТО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА