Небо України залишається відкритим - Мінінфраструктури
Мінінфраструктури наполягає на відкритості неба над Україною.
"Наша позиція незмінна – небо відкрите", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Про поширювану нардепом Олексієм Гончаренком у Telegram-каналі цитату міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про звернення до НАТО про закриття неба над Україною Кубраков заявив, що це може бути фейком.
"Думаю це фейк. Краще уточнити у МЗС чи особисто у міністра", - зазначив він.