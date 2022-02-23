Події

22:16 23.02.2022

Небо України залишається відкритим - Мінінфраструктури

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Небо України залишається відкритим - Мінінфраструктури

Мінінфраструктури наполягає на відкритості неба над Україною.

"Наша позиція незмінна – небо відкрите", – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Про поширювану нардепом Олексієм Гончаренком у Telegram-каналі цитату міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про звернення до НАТО про закриття неба над Україною Кубраков заявив, що це може бути фейком.

"Думаю це фейк. Краще уточнити у МЗС чи особисто у міністра", - зазначив він.

 

 

Теги: #україна #небо
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