Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про введення надзвичайного стану з півночі 24 лютого на 30 діб у 22 областях України (всіх, крім Донецької та Луганської) та Києва.

За відповідний законопроект №7108 загалом у середу проголосували 335 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні парламенту.

Як повідомлялося, указ зобов'язує голів обласних та Київської держадміністрацій створити оперативні штаби для координації дій щодо запровадження та забезпечення правового режиму надзвичайного стану.

Надзвичайний стан передбачає заборону проведення масових зборів та страйків, зміни місця проживання призовниками, військовозобов'язаними та резервістами, роботи аматорських радіопередавачів та радіовипромінюючих пристроїв, а також виготовлення інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку в країні.

Крім того, передбачено евакуацію мешканців з небезпечних для проживання місць, перевірку документів у громадян.

За потреби може вводитися обмеження свободи пересування, огляд транспортних засобів, приміщень та особистих речей громадян, запровадження комендантської години.

Згідно з указом, Міністерство закордонних справ України через генсека ООН повідомить інші держави про обмеження прав і свобод, які є відхиленням від зобов'язань з Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, та про межі цих відхилень та причини ухвалення такого рішення.