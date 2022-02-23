Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту для членства в НАТО

Парламент Естонії закликав надати Україні дорожню карту для досягнення статусу кандидата у члени ЄС та членства в НАТО.

"Парламент вважає важливим, щоб країни світу підтримували економіку України та рішуче збільшували постачання зброї. (...) Також парламент закликає надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту членства в НАТО", - йдеться в ухваленій в середу заяві парламенту.

За ухвалення заяви проголосували 72 депутати зі 101, проти та утриманих не було.

Парламент висловив тверду підтримку народу України, територіальній цілісності та суверенітету України.