Події

21:19 23.02.2022

Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту для членства в НАТО

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Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту для членства в НАТО

Парламент Естонії закликав надати Україні дорожню карту для досягнення статусу кандидата у члени ЄС та членства в НАТО.

"Парламент вважає важливим, щоб країни світу підтримували економіку України та рішуче збільшували постачання зброї. (...) Також парламент закликає надати Україні статус кандидата в члени ЄС та дорожню карту членства в НАТО", - йдеться в ухваленій в середу заяві парламенту.

За ухвалення заяви проголосували 72 депутати зі 101, проти та утриманих не було.

Парламент висловив тверду підтримку народу України, територіальній цілісності та суверенітету України.

 

 

Теги: #парламент #нато #україна #естонія
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