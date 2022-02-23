ВР збільшила у держбюджеті видатки на підвищення обороноздатності на 22,7 млрд грн, зокрема 9,1 млрд грн на оборону

Верховна Рада внесла зміни до держбюджету 2022 року, збільшивши видатки на 26,5 млрд грн, зокрема на оборону на 9 млрд 96 млн грн.

За відповідний законопроєкт №7012-д у цілому проголосували 345 народних депутатів.

Депутати також ухвалили рішення, щоб спікер парламенту Руслан Стефанчук негайно його підписав.

"Цим законопроєктом загалом передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд грн, зокрема Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки... - 22,7 млрд грн - для підвищення обороноздатності держави. 500 млн грн - на відновлення водопостачання у Донецькій області, обласним бюджетам Донецької та Луганської областей по 100 млн грн", - повідомив голова бюджетного комітету Юрій Арістов (фракція "Слуга народу") під час обговорення законопроєкту.

Відповідно до пояснювальної записки, законом передбачається за бюджетною програмою 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" збільшити видатки на 9,1 млрд грн із 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн. Джерелом покриття цих видатків передбачається перевиконання плану доходів загального фонду держбюджету у січні 2022 року у розмірі 9,096 млрд грн.