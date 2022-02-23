Гутерріш заявив, що визнання Росією "ЛДНР" суперечить принципам Статуту ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" суперечить принципам Статуту ООН.

"Зараз настав час проявити стриманість, використати розум, потрібна деескалація. Немає місця для заяв і дій, які приведуть цю небезпечну ситуацію до прірви. Час встановити перемир'я, повернутися на шлях діалогу та переговорів, щоб урятувати людей в Україні та за її межами від лиха війни", - заявив він.

Генсек ООН заявив, що визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР" суперечить принципам Статуту ООН.

"Рішення Російської Федерації про визнання так званої незалежності Донецької та Луганської областей порушує суверенітет та територіальну цілісність України та йде врозріз із принципами Статуту ООН", - сказав Гутерріш.

"Я відданий підтримати всі зусилля, щоб вирішити цю кризу без кровопролиття. Я готовий надати добрі послуги. Ми не можемо і не послаблюватимемо зусиль у пошуках мирного рішення", - додав Гутерріш.