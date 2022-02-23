Події

16:57 23.02.2022

Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

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Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, що виступає проти порушення територіальної цілісності України, повідомили в середу турецькі ЗМІ.

За їхніми даними, Ердоган заявив, що "Туреччина не схвалює кроків проти територіальної цілісності України".

"Туреччина готова зробити свій внесок у зниження напруженості навколо України", - наводить слова Ердогана газета "Дейлі сабах".

Турецький лідер висловився за діалог і дипломатію, зазначивши, що "військове протистояння не дасть користі жодній зі сторін".

За даними агентства "Анадолу", Ердоган заявив, що очікує якнайшвидшого візиту президента Росії до Туреччини для участі в засіданні стратегічної ради високого рівня.

Теги: #путін #порушення #ердоган
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