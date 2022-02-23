Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема від Росії - Зеленський

Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема з боку Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не є секретом, що "Будапешт" (меморандум – ІФ) не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні безпекові гарантії, чіткі, конкретні, і вже зараз, тому що ми хочемо знати, що ми зможемо захистити своїх людей, свої домівки. І не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з президентами Литви та Польщі.

За словами президента, з урахуванням того факту, що біля українських кордонів зосереджено майже 150 тис. військ РФ, а також тимчасово окуповано території Донецької та Луганської областей, він вважає, що серед країн, які надають гарантії безпеки, повинна бути і Росія.

"Не секрет, що я багато разів пропонував президенту Росії сісти за стіл перемовин і говорити, тому що це питання діалогу, а не питання умов. Я так вважаю", - додав він.