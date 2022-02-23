Дуда закликав Путіна не віддавати наказ про збройну агресію проти України
Президент Польщі Анджей Дуда закликав президента РФ Володимира Путіна не віддавати наказ про збройну агресію проти України.
"Сподіваємося, що не спалахне війна. Закликаємо президента Володимира Путіна, тих, хто ухвалює рішення в Росії, щоб вони утрималися дати наказ збройної агресії проти України. Це важливий момент, коли всі ми ходимо вузькою стежкою між миром, подальшим стабільним розвитком і війною, яка не знати, куди заведе Росію, а можливо, і світ", - сказав Дуда на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві в середу.