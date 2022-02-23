На Донбасі російські найманці обстріляли дитсадок, також унаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено жінку

Поліція фіксує на Донеччині наслідки обстрілів із боку російських найманців, зокрема, було обстріляно дитсадок у Зеленопіллі і в с. Миколаївка внаслідок розриву снаряда поранено жінку.

"Окупаційні війська обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряда в будинок поранено мирну мешканку. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції", - повідомляє поліція Донецької області.

Анкетні дані постраждалої встановлюються.

Правоохоронці зазначили, що відстань від с. Зеленопілля Бахмутської громади до лінії розмежування - 5 км.

"Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися в підвалі разом із вихователями, забрали батьки. Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя", - йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

За фактами порушено кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).