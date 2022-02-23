Стефанчук повідомив про спроби злому акаунтів членів його сім'ї

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби злому акаунтів членів його сім'ї.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - написав Стефанчук у Facebook у середу.

Він попередив своїх підписників дотримуватися кібергігієни й не довіряти випадковим повідомленням.

"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - порадив спікер.