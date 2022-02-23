Події

15:39 23.02.2022

Стефанчук повідомив про спроби злому акаунтів членів його сім'ї

1 хв читати
Стефанчук повідомив про спроби злому акаунтів членів його сім'ї

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби злому акаунтів членів його сім'ї.

"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - написав Стефанчук у Facebook у середу.

Він попередив своїх підписників дотримуватися кібергігієни й не довіряти випадковим повідомленням.

"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", - порадив спікер.

Теги: #акаунти #стефанчук #злом
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:37 14.02.2022
Спікер Ради: Найближчими днями жодного наступу РФ не здійснить

Спікер Ради: Найближчими днями жодного наступу РФ не здійснить

20:15 12.02.2022
Спікер українського парламенту закликав українців не панікувати, а довіряти ЗС України та дипломатам

Спікер українського парламенту закликав українців не панікувати, а довіряти ЗС України та дипломатам

16:44 12.02.2022
Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі

Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі

11:27 12.02.2022
Ще одну зустріч зі Стефанчуком щодо позачергового засідання Ради призначено на 13.00 - Порошенко

Ще одну зустріч зі Стефанчуком щодо позачергового засідання Ради призначено на 13.00 - Порошенко

18:10 08.02.2022
Рівень санкцій проти РФ має бути максимальним - Стефанчук

Рівень санкцій проти РФ має бути максимальним - Стефанчук

12:04 08.02.2022
ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

11:15 01.02.2022
Стефанчук закликав нардепів розвивати парламентську дипломатію

Стефанчук закликав нардепів розвивати парламентську дипломатію

15:31 28.01.2022
На весняну сесію ПА НАТО в Києві очікуються до 600 іноземних гостей

На весняну сесію ПА НАТО в Києві очікуються до 600 іноземних гостей

14:30 28.01.2022
Стефанчук попросив сенаторів США посилити законодавчо підтримку України у сфері безпеки

Стефанчук попросив сенаторів США посилити законодавчо підтримку України у сфері безпеки

13:07 28.01.2022
Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дуда: Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому східному флангу НАТО та ЄС

Зеленський: Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій РФ на Донбасі

Мер Києва: Надзвичайний стан передбачає заборону мітингів, контроль в'їзду/виїзду, про комендантську годину наразі не йдеться

Упровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу - Шмигаль

У Донецькій області внаслідок обстрілів знеструмлена насосна станція

ОСТАННЄ

Дуда: Дії РФ є загрозою не лише Україні, а й всьому східному флангу НАТО та ЄС

Зеленський: Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій РФ на Донбасі

Через інтенсивні обстріли призупинено роботу пунктів ДСНС для допомоги населенню на КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке"

Кличко: Питання щодо тероборони столиці вирішуватимуться в оперативному режимі

У регіонах у рамках дії закону про НС буде створено обласні штаби - Кирило Тимошенко

Литва відправить в Україну озброєння та засоби цивільної оборони на EUR1,8 млн

Над посольством РФ у Києві спущено російський прапор

Мер Києва: Надзвичайний стан передбачає заборону мітингів, контроль в'їзду/виїзду, про комендантську годину наразі не йдеться

Українці довіряють армії, зріс запит на володіння короткоствольною зброєю для самозахисту – дослідження

Кабмін пропонує вийти з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав учасниць СНД у ВВВ 1941-1945 років

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА