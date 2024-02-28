Роботу сайту Верховної Ради відновили після взлому

Вебсайт Верховної ради України в середу ввечері було зламано, а посилання на офіційний Telegram-канал замінили на фейкове. Наразі роботу сайту відновлено, повідомляє прес-служба парламенту.

"Робота веб-сайту Верховної Ради України відновлена. Посилання на офіційний телеграм-канал парламенту працює коректно", - йдеться у повідомленні.

Раніше прес-служба парламенту повідомляла про злом сайту ВРУ, а також, що посилання на телеграм-канал з офіційного сайту вело на фейкову сторінку.

У прес-службі також нагадали веб-адресу офіційного телеграми Ради - @verkhovnaradaukrainy.