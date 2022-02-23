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15:36 23.02.2022

Зеленський: Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій РФ на Донбасі

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Зеленський: Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій РФ на Донбасі

Україна, Польща та Литва єдині в оцінках щодо дій Росії на Донбасі, рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цінуємо миттєву реакцію Варшави і Вільнюса на рішення РФ визнати незалежність квазіутворень так званих ЛНР та ДНР та надати дозвіл на використання російських військ поза межами РФ. Ми єдині в оцінках цих злочинів, цих рішень з боку РФ. Це черговий акт агресії проти України, нашого суверенітету та територіальної цілісності. Це легітимізація військової присутності РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу, яка до цього вісім років ховалася за шевронами сепаратистів", - заявив Зеленський на брифінгу з президентами Литви та Польщі для представників ЗМІ.

Він додав, що таке рішення Російської Федерації є її одностороннім виходом Мінських угод і підривом багаторічних зусиль з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, відповідь на що має бути жорсткою.

Теги: #литва #польща #зеленський
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